Порядка двух тысяч предметных кабинетов появится в школах Подмосковья

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Порядка двух тысяч оборудованных предметных кабинетов появится в школах Московской области до конца 2019 года, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Оснащение кабинетов пройдет в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование".
"В подмосковных школах до конца года появится порядка двух тысяч оборудованных предметных кабинетов, где ребята смогут заниматься не только классной, но и внеурочной деятельностью. Помещения будут оборудованы современной техникой, для их оснащения мы специально закупим порядка 3,6 тысяч планшетов и проекторов",– цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Забралову.
По ее словам, обновленные предметные кабинеты появятся в 25 городских округах региона, среди них Одинцово, Домодедово, Дубна, Химки, Подольск и другие.
"Наша задача предоставить школьникам возможность познавать мир с использованием новейшей техники – мы активно работаем над этим",– добавила Забралова.