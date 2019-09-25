Порядка двух тысяч предметных кабинетов появится в школах Подмосковья

"В подмосковных школах до конца года появится порядка двух тысяч оборудованных предметных кабинетов, где ребята смогут заниматься не только классной, но и внеурочной деятельностью. Помещения будут оборудованы современной техникой, для их оснащения мы специально закупим порядка 3,6 тысяч планшетов и проекторов",– цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Забралову.