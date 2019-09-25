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РИА Новости

Первый замглавы Екатеринбурга не знает о новом деле против него

14:22 25.09.2019
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© Фото : официальный портал Екатеринбурга/Екатерина ПермяковаПервый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик
Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик
© Фото : официальный портал Екатеринбурга/Екатерина Пермякова
Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик не обладает информацией о возбуждении против него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, заявила РИА Новости пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян.
Ранее в среду источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Ковальчика возбуждено дело. Он уточнил, что дело находится в производстве Следственного комитета и, по предварительным данным, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями. В СУСК РФ по Свердловской области от комментариев отказались.
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"Сам Ковальчик никакой информации о каком-либо уголовном деле не имеет. Поэтому мы ничего подтвердить не можем. У нас нет никаких документов о том, что какие-то действия проводятся", - сказала собеседница агентства.
В 2013 году в отношении Ковальчика уже возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Тогда он занимал пост генерального директора екатеринбургского МУП "Водоканал". Ущерб от его действий оценивали в 21 миллион рублей. С августа 2013-го по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд оправдал Ковальчика, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ковальчик отсудил более 3 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В январе 2018 года он возглавил областное министерство экономики, а с 24 января 2019 года работает первым заместителем главы Екатеринбурга.
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Мэрия Екатеринбурга в своем сообщении отмечает, что юристы горадминистрации "связались с представителями правоохранительных органов, чтобы прояснить ситуацию".
"Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП "Водоканал" идет речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме. Об этом я не был проинформирован, узнал недавно от СМИ. Могу предполагать, что речь идет о событиях четырехлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты", - приводятся в сообщении слова Ковальчика.
По его словам, противоправные действия были совершены субподрядчиком, что доказано судом. "И я к их действиям никакого отношения не имею... Если возникли новые обстоятельства, то я, со своей стороны, безусловно, дам все необходимые разъяснения. Уверен, что правоохранительные органы детально разберутся в вопросе, расставят все точки над i, а в дальнейшем не придется возвращаться к этому вопросу", - подчеркнул первый замглавы Екатеринбурга.
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