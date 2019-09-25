Первый замглавы Екатеринбурга не знает о новом деле против него

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик не обладает информацией о возбуждении против него уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, заявила РИА Новости пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян.

Ранее в среду источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что в отношении Ковальчика возбуждено дело. Он уточнил, что дело находится в производстве Следственного комитета и, по предварительным данным, речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями. В СУСК РФ по Свердловской области от комментариев отказались.

"Сам Ковальчик никакой информации о каком-либо уголовном деле не имеет. Поэтому мы ничего подтвердить не можем. У нас нет никаких документов о том, что какие-то действия проводятся", - сказала собеседница агентства.

В 2013 году в отношении Ковальчика уже возбуждалось уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Тогда он занимал пост генерального директора екатеринбургского МУП "Водоканал". Ущерб от его действий оценивали в 21 миллион рублей. С августа 2013-го по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд оправдал Ковальчика, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Ковальчик отсудил более 3 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В январе 2018 года он возглавил областное министерство экономики, а с 24 января 2019 года работает первым заместителем главы Екатеринбурга.

Мэрия Екатеринбурга в своем сообщении отмечает, что юристы горадминистрации "связались с представителями правоохранительных органов, чтобы прояснить ситуацию".

"Надо уточнить, о каком именно периоде моей работе в МУП "Водоканал" идет речь и с чем связано повышенное внимание правоохранителей к этой теме. Об этом я не был проинформирован, узнал недавно от СМИ. Могу предполагать, что речь идет о событиях четырехлетней давности, когда я возглавлял МУП. Тогда, в 2015 году, напомню, все обвинения о злоупотреблении должностными полномочиями с меня были сняты", - приводятся в сообщении слова Ковальчика.