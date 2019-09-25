Суд продлил меры пресечения двум участникам незаконных акций в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил меры пресечения двум участникам несанкционированной акции 27 июля: Егор Жуков останется под домашним арестом, Самарридин Раджабов – в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Меры пресечения продлены до 27 декабря. Обоим фигурантам изначально вменили статью "Массовые беспорядки", но впоследствии с Жукова это обвинение сняли, выпустили из СИЗО, но возбудили дело об экстремизме. По данным защиты, состав преступления найден в нескольких его роликах на Youtube.

Раджабову по-прежнему вменяются массовые беспорядки, а также нападение на представителя власти. По данным следствия, во время несанкционированного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Виновными ни Жуков, ни Раджабов себя не признают.

"Пока я сидел в СИЗО, меня вывозили два раза, никаких следственных действий не проводится", - заявил Раджабов на заседании суда. По его словам, у него нет загранпаспорта, поэтому скрыться за границей он не сможет. Адвокат просил поместить своего клиента под домашний арест, "так как данная мера пресечения также способствует изоляции от общества".

Что касается Жукова, он в выступлении сделал упор на то, что под домашним арестом ему затруднительно продолжать учебу в Высшей школе экономики – он студент четвертого курса факультета социальных наук.

"Я бы хотел продолжить обучение, вместо того, чтобы быть здесь, я не собираюсь бегать под подпиской", - заявил Жуков, а адвокат предложил за него залог в миллион рублей, однако суд счел справедливым оставить его под домашним арестом.