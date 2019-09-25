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РИА Новости

Кабмин Украины уволил руководителей ряда госструктур

14:02 25.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Кабмин Украины в среду назначил новых руководителей рада госструктур, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство уволило руководителей восьми государственных структур, в частности, главу государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергея Кузьмина и руководителя государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка", - говорится в сообщении.
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Кроме того, кабинет министров Украины уволил председателя госагентства лесных ресурсов Владимира Бондаря, руководителя государственной архивной службы Татьяну Баранову, руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы Константина Ващенко, руководителя Госагентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова, председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко. Правительство также уволило председателя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.
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Кроме того, кабмин уволил четырех заместителей председателя Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубаров. Правительство также приняло заявления об увольнении и. о. председателя Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября).
"Среди других назначений - 10 заместителей министров и государственный секретарь", - отметили в пресс-службе.
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