Кабмин Украины уволил руководителей ряда госструктур

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Кабмин Украины в среду назначил новых руководителей рада госструктур, сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство уволило руководителей восьми государственных структур, в частности, главу государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК) Сергея Кузьмина и руководителя государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка", - говорится в сообщении.

Кроме того, кабинет министров Украины уволил председателя госагентства лесных ресурсов Владимира Бондаря, руководителя государственной архивной службы Татьяну Баранову, руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы Константина Ващенко, руководителя Госагентства резерва Вадима Мосийчука и его заместителя Дмитрия Булатова, председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Александра Рыженко. Правительство также уволило председателя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

Кроме того, кабмин уволил четырех заместителей председателя Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубаров. Правительство также приняло заявления об увольнении и. о. председателя Укравтодора Славомира Новака (с 1 октября).