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РИА Новости

В Воронежской области продлили штормовое предупреждение

13:58 25.09.2019 (обновлено: 14:14 25.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Спасатели продлили в Воронежской области на четверг штормовое предупреждение из-за заморозков до минус 3 градусов, сообщило в среду региональное управление МЧС.
Штормовое предупреждение из-за нехарактерных для Воронежской области во второй половине сентября заморозков спасатели объявили еще в четверг, 19 сентября. Затем предупреждение продлевали в субботу, в воскресенье и в понедельник.
"Внимание! Штормовое предупреждение! От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": ночью и утром 26 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к гибели урожая сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.
Сейчас в Воронежской области 11 градусов тепла.
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