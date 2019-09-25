В Воронежской области продлили штормовое предупреждение

Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото

Дубовый лист на траве во время утренних заморозков

ВОРОНЕЖ, 25 сен - РИА Новости. Спасатели продлили в Воронежской области на четверг штормовое предупреждение из-за заморозков до минус 3 градусов, сообщило в среду региональное управление МЧС.

Штормовое предупреждение из-за нехарактерных для Воронежской области во второй половине сентября заморозков спасатели объявили еще в четверг, 19 сентября. Затем предупреждение продлевали в субботу, в воскресенье и в понедельник.

"Внимание! Штормовое предупреждение! От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "Штормовое предупреждение": ночью и утром 26 сентября местами по Воронежской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что заморозки могут привести к гибели урожая сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, отключениям электроэнергии из-за перегрузки электросети в результате использования обогревательных приборов. Также вероятны случаи переохлаждения среди населения.