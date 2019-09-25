В Тромсе установили местонахождение всех членов экипажа горящего траулера

МУРМАНСК, 25 сен - РИА Новости. Местонахождение всех 29 членов экипажа горящего в порту норвежского Тромсё российского траулера установлено, они направлены на медицинское обследование, сообщила городская полиция в Twitter.
"Местонахождение всех 29 членов команды установлено", - говорится в сообщении. Ранее полиция сообщала, что были обнаружены 27 из 29 членов экипажа, они доставлены в медицинское учреждение для обследования.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). На фотографии, размещенной на сайте, видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник". Полиция отметила, что сильное задымление и открытое пламя наблюдаются в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу. Полиция просит жителей закрывать окна и не дышать дымом.