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РИА Новости

В Тромсе установили местонахождение всех членов экипажа горящего траулера

13:57 25.09.2019
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© Фото : Tromsø Havn KFПорт Тромсё
Порт Тромсё
© Фото : Tromsø Havn KF
Порт Тромсё. Архивное фото
МУРМАНСК, 25 сен - РИА Новости. Местонахождение всех 29 членов экипажа горящего в порту норвежского Тромсё российского траулера установлено, они направлены на медицинское обследование, сообщила городская полиция в Twitter.
"Местонахождение всех 29 членов команды установлено", - говорится в сообщении. Ранее полиция сообщала, что были обнаружены 27 из 29 членов экипажа, они доставлены в медицинское учреждение для обследования.
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Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что полиция получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени (11.59 мск). На фотографии, размещенной на сайте, видно, что возгорание произошло на траулере "Бухта Наездник". Полиция отметила, что сильное задымление и открытое пламя наблюдаются в носовой части судна. Горит гидравлическое масло, канаты и пластик, что создает сильный дым, распространяющийся к северу. Полиция просит жителей закрывать окна и не дышать дымом.
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НорвегияРоссияПроисшествия
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