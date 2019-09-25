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РИА Новости
Новости Подмосковья

Набережную Леонежского озера в Звездном городке благоустроят в 2020 году

13:44 25.09.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки хода работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки хода работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Набережную Леонежского озера в Звездном городке благоустроят в 2020 году, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Ранее Звездный городок стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
"Впервые конкурс проведён в 2018 году по предложению нашего президента, когда он приезжал в Коломну в начале того же года. С тех пор конкурс проводится ежегодно. В прошлом году четыре города Подмосковья получили грант, а в 2019 году - пять. Звездный городок - один из победителей этого года. Сюда будут направлены средства, которые позволят сделать город более уютным", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе проверки работ по благоустройству Звездного городка.
По словам главы министерства благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в 2020 году в городе планируется создать велосипедный и пешеходный маршрут вокруг набережной, установить игровые площадки для детей, обустроить пикниковую зону и зону зимних горок, построить мост, который будет вести к центру озера.
В 2019 году во Всероссийском конкурсе также победили Кашира и Серпухов, получив премию на развитие - 54 миллиона рублей, Пересвет – 60 миллионов рублей и Верея – 40 миллионов рублей. Проект Звездного городка выиграл в номинации "Малые города с населением до 10 тысяч человек", получив денежную премию в 40 миллионов рублей.
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