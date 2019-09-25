Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки хода работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки хода работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Набережную Леонежского озера в Звездном городке благоустроят в 2020 году, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Ранее Звездный городок стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Впервые конкурс проведён в 2018 году по предложению нашего президента, когда он приезжал в Коломну в начале того же года. С тех пор конкурс проводится ежегодно. В прошлом году четыре города Подмосковья получили грант, а в 2019 году - пять. Звездный городок - один из победителей этого года. Сюда будут направлены средства, которые позволят сделать город более уютным", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе проверки работ по благоустройству Звездного городка.

По словам главы министерства благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в 2020 году в городе планируется создать велосипедный и пешеходный маршрут вокруг набережной, установить игровые площадки для детей, обустроить пикниковую зону и зону зимних горок, построить мост, который будет вести к центру озера.