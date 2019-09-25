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РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго РФ обсуждает изменение отбора правкомиссией проектов ТЭС

13:36 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция "Некрасовка" в Москве
Тепловая станция Некрасовка в Москве
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ рассматривает возможность изменения только механизма "ручного" отбора правкомиссией проектов модернизации ТЭС на 2025 год, вопрос изменения оплаты этих проектов не обсуждается, сообщил журналистам заместитель директора департамента развития электроэнергетики министерства Андрей Максимов.
"Мы сейчас обсуждаем механизм отбора проектов по квоте правкомиссии, обсуждаются предложения по изменению механизма отбора. Нам Минэкономразвития направило свои предложения, участники рынка: и производители, и потребители направили свои предложения, посмотрим", - сказал Максимов в кулуарах конференции "Энергетика: новые правила, новые возможности".
При этом, по его словам, изменение механизма оплаты не обсуждается. "Нет, не обсуждается", - ответил он на соответствующий вопрос.
Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. В эту квоту правкомисии "в ручном режиме" могут попасть проекты, которые могут не пройти в рамках конкурса, но эти старые мощности модернизировать необходимо. При ручном отборе учитываются критерии, связанные с экологией, теплоснабжением, критическим состоянием станции и его значимости для региона.
Минэкономразвития РФ предлагает изменить механизм отбора и оплаты для проектов модернизации ТЭС, которые отбираются в "ручном режиме".
Министр энергетики РФ Александр Новак
23 сентября, 14:23Теплоснабжение
Новак: надо решать вопрос увеличения квоты правкомиссии на модернизацию ТЭС
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