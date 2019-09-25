Ряд европейских политиков продолжают политику русофобии, заявила Матвиенко

"Мы видим, что определённые круги по-прежнему делают ставку на конфронтацию с нашей страной, разжигание русофобии. Достаточно вспомнить риторику ряда политиков некоторых европейских государств, которые в открытую называют советских воинов-освободителей захватчиками, пытаются возложить вину за развязывание Второй мировой войны, в том числе, и на Советский Союз", - отметила она, выступая на заседании Совфеда.

По мнению Матвиенко, в преддверии празднования 75-летия победы над фашизмом такие слова звучат "не просто цинично". "Они звучат кощунственно как в отношении миллионов погибших в борьбе с фашизмом, так и тех 16 миллионов мирных советских граждан, которые были убиты гитлеровцами, их наймитами, умерли от голода, холода, болезней на оккупированных территориях. С таким наглым, злонамеренным переписыванием истории нужно бороться всеми силами. Это единственная гарантия того, что ужас прошлого не станет реальностью будущего", - убеждена спикер.