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РИА Новости

Ряд европейских политиков продолжают политику русофобии, заявила Матвиенко

12:40 25.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ряд политиков европейских стран по-прежнему делают ставку на конфронтацию с Россией и разжигание русофобии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы видим, что определённые круги по-прежнему делают ставку на конфронтацию с нашей страной, разжигание русофобии. Достаточно вспомнить риторику ряда политиков некоторых европейских государств, которые в открытую называют советских воинов-освободителей захватчиками, пытаются возложить вину за развязывание Второй мировой войны, в том числе, и на Советский Союз", - отметила она, выступая на заседании Совфеда.
По мнению Матвиенко, в преддверии празднования 75-летия победы над фашизмом такие слова звучат "не просто цинично". "Они звучат кощунственно как в отношении миллионов погибших в борьбе с фашизмом, так и тех 16 миллионов мирных советских граждан, которые были убиты гитлеровцами, их наймитами, умерли от голода, холода, болезней на оккупированных территориях. С таким наглым, злонамеренным переписыванием истории нужно бороться всеми силами. Это единственная гарантия того, что ужас прошлого не станет реальностью будущего", - убеждена спикер.
По её мнению, это важнейшее условие для сохранения исторической правды, противодействия угрозе активизации неонацизма, радикализма.
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