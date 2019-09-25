Грызлов призвал увеличить финансирование органов местного самоуправления

"Надо сказать, что работа по достижению национальных целей по ряду направлений отстает от намеченного графика. Пришло время включить возможности и создать дополнительные условия для работы органов местного самоуправления, в том числе предоставить местному самоуправлению существенно больший объем финансирования", - сказал Грызлов на открытии Северо-Западного форума "Устойчивое развитие".