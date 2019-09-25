Грызлов призвал увеличить финансирование органов местного самоуправления

С-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов считает, что для устойчивого развития страны необходимо, в частности, создать дополнительные условия для работы органов местного самоуправления, в том числе увеличить их финансирование.
"Надо сказать, что работа по достижению национальных целей по ряду направлений отстает от намеченного графика. Пришло время включить возможности и создать дополнительные условия для работы органов местного самоуправления, в том числе предоставить местному самоуправлению существенно больший объем финансирования", - сказал Грызлов на открытии Северо-Западного форума "Устойчивое развитие".
Он добавил, что считает расширение возможностей муниципалитетов "необходимым условием устойчивости развития нашей страны".
"Известный тезис, что потенциал развития России находится в глубинке, в полной мере заработает тогда, когда глубинка будет действительно подключена к решению насущных задач, направленных на повышение благосостояния людей", - считает Грызлов.