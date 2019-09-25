Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T12:27Z
https://ria.ru/20190925/1559102785.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155882/73/1558827360_0:169:3100:1912_1036x0_80_0_0_a576554c1c0713b41e07a08f1f9dcd27.jpg
РИА Новости

Грызлов призвал увеличить финансирование органов местного самоуправления

12:27 25.09.2019
110
© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
С-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов считает, что для устойчивого развития страны необходимо, в частности, создать дополнительные условия для работы органов местного самоуправления, в том числе увеличить их финансирование.
"Надо сказать, что работа по достижению национальных целей по ряду направлений отстает от намеченного графика. Пришло время включить возможности и создать дополнительные условия для работы органов местного самоуправления, в том числе предоставить местному самоуправлению существенно больший объем финансирования", - сказал Грызлов на открытии Северо-Западного форума "Устойчивое развитие".
Он добавил, что считает расширение возможностей муниципалитетов "необходимым условием устойчивости развития нашей страны".
"Известный тезис, что потенциал развития России находится в глубинке, в полной мере заработает тогда, когда глубинка будет действительно подключена к решению насущных задач, направленных на повышение благосостояния людей", - считает Грызлов.
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
27 апреля, 10:21РИА Новости
Медведев поручил подготовить изменения в закон о местном самоуправлении
330003
Обсудить 0
Борис ГрызловРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
Грызлов призвал обсудить пути формирования "новых политических сил"
РИА
Новости
Дом правительства РФ
Роскомнадзор получил новые полномочия в рамках закона о защите Рунета
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал определить источники для развития экономики регионов
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Путин назвал поставки продовольствия Венесуэле гуманитарным сотрудничеством
Лента
новостей
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов
В ФАС отметили рост числа уголовных дел о нарушении конкуренции
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019.
Глава МВД рассказал об изменениях в работе участковых
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
ЦИК проанализирует информацию о выборах в Мосгордуму
Международный аэропорт Воронеж
"Новапорт" построит новый аэровокзал в аэропорту Воронежа
Уборка озимой пшеницы на поле
Россия планирует увеличить поставки зерна в Венесуэлу в 2,4 раза
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля
Путин рассказал о реализуемых в России проектах в экономике и соцсфере
Уборка урожая пшеницы
Минсельхоз повысил прогноз по урожаю пшеницы до 78 миллионов тонн
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин похвастался ролью Украины в процессе импичмента Трампу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
Лента новостейМолния