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РИА Новости
Религия и мировоззрение

СК расследует массовое отравление учащихся православной женской гимназии

12:26 25.09.2019
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ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Иркутске в связи с массовым отравлением учащихся православной женской гимназии, сообщает СУСК РФ региона.
По данным минздрава региона, пострадали 24 учащихся гимназии, из них 11 госпитализированы. Пятеро находились в тяжелом состоянии, но в среду их состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. У пострадавших произведен забор материала для бактериологического исследования. В гимназии закрыта столовая.
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Вчера, 10:26РИА Новости
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"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Иркутска СУСК РФ региона начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводится комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин случившегося, изъята документация о деятельности образовательного учреждения, опрашиваются учащиеся и персонал женской гимназии.
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Религия и мировоззрениеСледственный комитет РФРоспотребнадзорИркутскрелигия
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