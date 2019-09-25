СК расследует массовое отравление учащихся православной женской гимназии

ИРКУТСК, 25 сен – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Иркутске в связи с массовым отравлением учащихся православной женской гимназии, сообщает СУСК РФ региона.

По данным минздрава региона, пострадали 24 учащихся гимназии, из них 11 госпитализированы. Пятеро находились в тяжелом состоянии, но в среду их состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. У пострадавших произведен забор материала для бактериологического исследования. В гимназии закрыта столовая.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Иркутска СУСК РФ региона начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.