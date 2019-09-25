Объем военных перевозок в российской Арктике возрос втрое

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В 2019 году по госконтрактам с Минобороны РФ суда "Оборонлогистики" выполнили 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля, доставив около 30 тысяч тонн различных воинских грузов и грузов Военно-строительного комплекса военного ведомства, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В прошлом году объем перевозок грузов в Арктику в интересах военного ведомства составил 11 тысяч тонн грузов.

"В регион доставлялись различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику. Кроме того, в поселок Белушья Губа на Новой Земле были доставлены материальные средства для оборудования вновь построенной школы муниципального образования", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, основные порты погрузки для доставки грузов в пункты Арктики - Мурманск, Архангельск, Владивосток, Ванино, Петропавловск-Камчатский. На арктических островах разгрузочные работы осуществлялись на необорудованный берег с использованием рейдовых плавсредств.

В рамках программы по очистке Арктики также обеспечен вывоз более 3 тысяч тонн металлолома и устаревшей техники с острова Котельный и из пунктов архипелага Новая Земля. В настоящее время завершается вывоз 180 тонн с острова Врангеля.