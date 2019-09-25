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РИА Новости

Объем военных перевозок в российской Арктике возрос втрое

11:55 25.09.2019
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© Андрей ЕрмаковНовая Земля. 2016.
Новая Земля. 2016.
© Андрей Ермаков
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В 2019 году по госконтрактам с Минобороны РФ суда "Оборонлогистики" выполнили 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля, доставив около 30 тысяч тонн различных воинских грузов и грузов Военно-строительного комплекса военного ведомства, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В прошлом году объем перевозок грузов в Арктику в интересах военного ведомства составил 11 тысяч тонн грузов.
"В регион доставлялись различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику. Кроме того, в поселок Белушья Губа на Новой Земле были доставлены материальные средства для оборудования вновь построенной школы муниципального образования", - сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, основные порты погрузки для доставки грузов в пункты Арктики - Мурманск, Архангельск, Владивосток, Ванино, Петропавловск-Камчатский. На арктических островах разгрузочные работы осуществлялись на необорудованный берег с использованием рейдовых плавсредств.
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В рамках программы по очистке Арктики также обеспечен вывоз более 3 тысяч тонн металлолома и устаревшей техники с острова Котельный и из пунктов архипелага Новая Земля. В настоящее время завершается вывоз 180 тонн с острова Врангеля.
"Оборонлогистика" определена единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России работ и услуг, связанных с доставкой грузов в арктическую зону РФ и дальневосточный регион, в 2019 и 2020 году.
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Министерство обороны РФНовая ЗемляОбщество
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