Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T11:47Z
https://ria.ru/20190925/1559100358.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве сожительницы и ее ребенка

11:47 25.09.2019
552
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Житель Красноярского края задержан по подозрению в двойном убийстве, сообщается на сайте СК РФ.
Следователи сообщили, что накануне в правоохранительные органы в Красноярске поступило сообщение от соседей об отсутствии молодой женщины и ее дочери. При вскрытии квартиры были обнаружены тела 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери.
Погибшая от рук ревнивого поджигателя Александра Кузьмина
15 августа 2018, 08:00РИА Новости
"Облил бензином и поджег". Как ревность приводит к жестоким убийствам
"В Красноярском крае задержан местный житель по подозрению в двойном убийстве", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался сожитель убитой. Он пояснил следователям, что совершил преступление два дня назад на почве ревности. Мужчина допрошен и полностью признает вину. Следствие ходатайствует о его аресте. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.
Коридор в больнице
Вчера, 09:47РИА Новости
В Северной Осетии умерла девушка, на которую с ножом напал бывший муж
0210171
Обсудить 0
Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Тюменской области завели дело о похищении ребенка
РИА
Новости
Зал судебных заседаний
Уроженец Коми признался в убийстве пяти человек в 1998 году в Подмосковье
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Марий Эл обвинили в похищении и насилии над пятилетней девочкой
Коридор в больнице
В Северной Осетии умерла девушка, на которую с ножом напал бывший муж
Лента
новостей
Охотник с ружьем
Житель Ямала на охоте случайно застрелил зятя
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Барнаула заподозрили в жестоком убийстве пятилетнего сына
Диспетчер по обработке вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112
На Ставрополье проверяют сведения о пропаже легкомоторного самолета
Коридор в больнице
В Москве голый мужчина сбежал из больницы, куда попал после прыжка в реку
Тюремная камера
В Карелии начали проверку в колонии после сообщений о пытках заключенных
Еж
Полиция выяснит, кто убивает ежей в лесопарковой зоне в Уфе
Полиция
В Тюменской области похищенного няней младенца нашли мертвым
Полиция
В Пермском крае полицейские нашли мать обнаруженного на улице мальчика
Машина скорой помощи
Источник: в Челябинской области военнослужащий совершил самоубийство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
01:16Кабмин обсудит выкуп экс-сотрудниками СК излишек площади служебного жилья
01:10Правительство России обсудит изменения закона об образовании в школах МИД
Лента новостейМолния