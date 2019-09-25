Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве сожительницы и ее ребенка

КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Житель Красноярского края задержан по подозрению в двойном убийстве, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи сообщили, что накануне в правоохранительные органы в Красноярске поступило сообщение от соседей об отсутствии молодой женщины и ее дочери. При вскрытии квартиры были обнаружены тела 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери.

"В Красноярском крае задержан местный житель по подозрению в двойном убийстве", - говорится в сообщении.