Жителя Красноярского края заподозрили в убийстве сожительницы и ее ребенка

КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Житель Красноярского края задержан по подозрению в двойном убийстве, сообщается на сайте СК РФ.
Следователи сообщили, что накануне в правоохранительные органы в Красноярске поступило сообщение от соседей об отсутствии молодой женщины и ее дочери. При вскрытии квартиры были обнаружены тела 28-летней женщины и ее четырехлетней дочери.
15 августа 2018, 08:00РИА Новости"Облил бензином и поджег". Как ревность приводит к жестоким убийствам
"В Красноярском крае задержан местный житель по подозрению в двойном убийстве", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался сожитель убитой. Он пояснил следователям, что совершил преступление два дня назад на почве ревности. Мужчина допрошен и полностью признает вину. Следствие ходатайствует о его аресте. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд необходимых экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.