В Киеве заподозрили капитана судна Mriya в незаконном пересечении границы

"Под процессуальным руководством прокуратуры, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве (деле - Прим. ред.) получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна Vilga, сейчас Mriya, в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно)", - сообщила пресс-служба ведомства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.