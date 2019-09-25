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РИА Новости

В Киеве заподозрили капитана судна Mriya в незаконном пересечении границы

11:35 25.09.2019 (обновлено: 11:40 25.09.2019)
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© Flickr / msweidelХерсон
Херсон
© Flickr / msweidel
Херсон. Архивное фото
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Украинская прокуратура подозревает капитана судна Mriya в незаконном въезде на территорию Украины с целью нанесения вреда государству, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Под процессуальным руководством прокуратуры, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве (деле - Прим. ред.) получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна Vilga, сейчас Mriya, в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно)", - сообщила пресс-служба ведомства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Отмечается, что следствием установлено, что подозреваемый будучи капитаном судна Vilga, четыре раза в 2015 году заходил в закрытый порт "Севастополь" с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской федерации.
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