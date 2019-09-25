В Киеве заподозрили капитана судна Mriya в незаконном пересечении границы

КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Украинская прокуратура подозревает капитана судна Mriya в незаконном въезде на территорию Украины с целью нанесения вреда государству, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Под процессуальным руководством прокуратуры, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве (деле - Прим. ред.) получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна Vilga, сейчас Mriya, в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно)", - сообщила пресс-служба ведомства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Отмечается, что следствием установлено, что подозреваемый будучи капитаном судна Vilga, четыре раза в 2015 году заходил в закрытый порт "Севастополь" с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской федерации.