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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Китае планируют избавиться от автомобильных пробок на дорогах к 2035 году

11:21 25.09.2019
25
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китайские мегаполисы избавятся от пробок на дорогах к 2035 году. Это предполагает разработанный Госсоветом КНР план модернизации национальной транспортной системы.
В частности, поставлена задача сократить максимальное время поездок в пределах одного города до одного часа, между двумя соседними городами – до двух часов. Время в пути между любыми из двух городов на территории КНР не будет превышать трех часов.
Кроме того, будет усовершенствована система логистики. Благодаря этому посылки в пределах КНР будут доставляться за один день, в соседние с Китаем страны – за два дня. Посылка в любую точку мира из Китая будет доходить за три дня.
Все это планируется обеспечить за счет интеграции систем железнодорожного, шоссейного и воздушного транспорта, а также повышения скорости движения.
Город Пекин
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