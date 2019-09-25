В Китае планируют избавиться от автомобильных пробок на дорогах к 2035 году

МОСКВА, 25 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китайские мегаполисы избавятся от пробок на дорогах к 2035 году. Это предполагает разработанный Госсоветом КНР план модернизации национальной транспортной системы. . Китайские мегаполисы избавятся от пробок на дорогах к 2035 году. Это предполагает разработанный Госсоветом КНР план модернизации национальной транспортной системы.

В частности, поставлена задача сократить максимальное время поездок в пределах одного города до одного часа, между двумя соседними городами – до двух часов. Время в пути между любыми из двух городов на территории КНР не будет превышать трех часов.

Кроме того, будет усовершенствована система логистики. Благодаря этому посылки в пределах КНР будут доставляться за один день, в соседние с Китаем страны – за два дня. Посылка в любую точку мира из Китая будет доходить за три дня.