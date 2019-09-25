Арест начальника уголовного розыска в Приморье продлили до конца ноября

СК сообщал, что на Миляева заведено дело по статье "Злоупотребление полномочиями". У него дома при обыске нашли один миллион рублей. Суд в конце июля арестовал Миляева на два месяца.

По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках. За это предприниматель с начала прошлого года передал Миляеву более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, выяснило следствие.