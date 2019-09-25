Арест начальника уголовного розыска в Приморье продлили до конца ноября

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до конца ноября арест начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил РИА Новости представитель суда.
СК сообщал, что на Миляева заведено дело по статье "Злоупотребление полномочиями". У него дома при обыске нашли один миллион рублей. Суд в конце июля арестовал Миляева на два месяца.
"Сегодня продлили арест до 29 ноября", - сказал собеседник.
По версии следствия, Миляев информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках. За это предприниматель с начала прошлого года передал Миляеву более 5 миллионов рублей в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, выяснило следствие.