Встреча Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Тридцатого сентября – 2 октября под эгидой Совета Безопасности России состоится VIII международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на встрече планируется обсудить вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основные проблемы развития его транспортной инфраструктуры, а также тематику устойчивого развития Арктики.

Добавляется, что делегацию РФ возглавит секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.