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РИА Новости

Встреча Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября

11:15 25.09.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоАрктическому совету исполнился 21 год
Арктическому совету исполнился 21 год
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Тридцатого сентября – 2 октября под эгидой Совета Безопасности России состоится VIII международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на встрече планируется обсудить вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основные проблемы развития его транспортной инфраструктуры, а также тематику устойчивого развития Арктики.
Добавляется, что делегацию РФ возглавит секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
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Арктический совет – межправительственный "форум высокого уровня" – учрежден 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада) восемью арктическими государствами: Россией, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией. Статус постоянного участника имеют шесть организаций коренных народов Арктики: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Российская Федерация), Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Совет саамов и Циркумполярный совет инуитов.
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Арктический советНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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