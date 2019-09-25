Встреча Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международная встреча представителей Арктического совета пройдет в России с 30 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Тридцатого сентября – 2 октября под эгидой Совета Безопасности России состоится VIII международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на встрече планируется обсудить вопросы международного сотрудничества в области обеспечения стратегической стабильности арктического региона, основные проблемы развития его транспортной инфраструктуры, а также тематику устойчивого развития Арктики.
Добавляется, что делегацию РФ возглавит секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.
Арктический совет – межправительственный "форум высокого уровня" – учрежден 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада) восемью арктическими государствами: Россией, Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, США, Финляндией и Швецией. Статус постоянного участника имеют шесть организаций коренных народов Арктики: Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (Российская Федерация), Арктический совет атабасков, Международная ассоциация алеутов, Международный совет гвичинов, Совет саамов и Циркумполярный совет инуитов.