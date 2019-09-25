Звезда сериала "Убивая Еву" присоединилась к фильму Disney "Стервелла"

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Британская актриса Кирби Хауэлл-Батист, известная по роли Елены Фелтон в сериале "Убивая Еву", присоединилась к проекту студии Disney "Стервелла", сообщает THR.
Источник не рассказал, кого именно она сыграет.
Однако точно известно, что Кирби составит компанию оскароносной Эмме Стоун, которая исполнит роль знаменитой злодейки Стервеллы Де Виль (Круэлла) из фильма "101 далматинец" и его сиквелов.
Съемки картины уже проходят в Лондоне.
В "Стервелле" расскажут историю происхождения одержимой любительницы мехов, дополнив ее панк-атмосферой.
Выход фильма запланирован на 2021 год.