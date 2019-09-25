Звезда сериала "Убивая Еву" присоединилась к фильму Disney "Стервелла"

Источник не рассказал, кого именно она сыграет.

Однако точно известно, что Кирби составит компанию оскароносной Эмме Стоун, которая исполнит роль знаменитой злодейки Стервеллы Де Виль (Круэлла) из фильма "101 далматинец" и его сиквелов.