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РИА Новости

В СФ заявили о поддержке ГД в стремлении принимать законы прямого действия

10:52 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации намерен повысить качество законодательной работы и контролировать сроки принятия и содержания нормативно-правовых актов, указанных в законе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нам необходимо повышать не только темпы законодательной работы, но и её качество. Считаю, что закон не должен быть "котом в мешке". Так происходит, когда он в целом носит рамочный характер, а всё содержание раскрывается в подзаконных актах. В результате закон, по сути, не работает или работает совсем не так, как было задумано его авторами", - сказала она, открывая осеннюю сессию Совфеда.
По её словам, поэтому законодателям надо контролировать не только сроки, но и содержание нормативно-правовых актов.
"Они не должны искажать смысл принятых законов. В этом мы полностью поддерживаем подходы Государственной Думы. Прошу всех сенаторов, все комитеты и Аппарат проработать соответствующие предложения", - подчеркнула спикер.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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Также, убеждена Матвиенко, законы должны быть не только "умными", но и понятными для граждан.
"Например, в новых законах следует расширять использование преамбул. Это позволит лучше понимать суть законов, серьёзно снизить информационный шум и спекуляции, которые зачастую возникают вокруг резонансных законопроектов", - сказала она.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законов прямого действия и отметил, что это поддерживает руководство страны.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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