В СФ заявили о поддержке ГД в стремлении принимать законы прямого действия

"Нам необходимо повышать не только темпы законодательной работы, но и её качество. Считаю, что закон не должен быть "котом в мешке". Так происходит, когда он в целом носит рамочный характер, а всё содержание раскрывается в подзаконных актах. В результате закон, по сути, не работает или работает совсем не так, как было задумано его авторами", - сказала она, открывая осеннюю сессию Совфеда.