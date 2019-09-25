В СФ заявили о поддержке ГД в стремлении принимать законы прямого действия

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации намерен повысить качество законодательной работы и контролировать сроки принятия и содержания нормативно-правовых актов, указанных в законе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Нам необходимо повышать не только темпы законодательной работы, но и её качество. Считаю, что закон не должен быть "котом в мешке". Так происходит, когда он в целом носит рамочный характер, а всё содержание раскрывается в подзаконных актах. В результате закон, по сути, не работает или работает совсем не так, как было задумано его авторами", - сказала она, открывая осеннюю сессию Совфеда.
По её словам, поэтому законодателям надо контролировать не только сроки, но и содержание нормативно-правовых актов.
"Они не должны искажать смысл принятых законов. В этом мы полностью поддерживаем подходы Государственной Думы. Прошу всех сенаторов, все комитеты и Аппарат проработать соответствующие предложения", - подчеркнула спикер.
Также, убеждена Матвиенко, законы должны быть не только "умными", но и понятными для граждан.
"Например, в новых законах следует расширять использование преамбул. Это позволит лучше понимать суть законов, серьёзно снизить информационный шум и спекуляции, которые зачастую возникают вокруг резонансных законопроектов", - сказала она.
Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законов прямого действия и отметил, что это поддерживает руководство страны.