В Петербурге мошенница обокрала женщину на 150 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Женщина под предлогом снятия порчи проникла в квартиру и украла у ее хозяйки ювелирные изделия и наличные средства на общую сумму 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции Калининского района Петербурга устанавливают обстоятельства пропажи имущества из квартиры после ухода неизвестной женщины. Она под предлогом снятия порчи тайно похитила из квартиры заявительницы на улице Верности денежные средства в размере 11 тысяч рублей и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.