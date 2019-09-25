Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T10:42Z
https://ria.ru/20190925/1559097326.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Петербурге мошенница обокрала женщину на 150 тысяч рублей

10:41 25.09.2019 (обновлено: 10:42 25.09.2019)
259
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен – РИА Новости. Женщина под предлогом снятия порчи проникла в квартиру и украла у ее хозяйки ювелирные изделия и наличные средства на общую сумму 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции Калининского района Петербурга устанавливают обстоятельства пропажи имущества из квартиры после ухода неизвестной женщины. Она под предлогом снятия порчи тайно похитила из квартиры заявительницы на улице Верности денежные средства в размере 11 тысяч рублей и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Денежные купюры
7 сентября, 04:11РИА Новости
В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие "порчи"
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
111122
Обсудить 1
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Охотник с ружьем
Житель Ямала на охоте случайно застрелил зятя
РИА
Новости
Коридор в больнице
В Москве голый мужчина сбежал из больницы, куда попал после прыжка в реку
Овощи и фрукты
Отказавшейся от овощей и фруктов британке грозит слепота
Коридор в больнице
В Северной Осетии умерла девушка, на которую с ножом напал бывший муж
Лента
новостей
Члены службы спасения BASARNAS Индонезии
В Индонезии нашли обломки пропавшего грузового самолета
Автомобиль полиции
В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
ГИБДД назвала виновника столкновения трамвая и автобуса в Нижнем Новгороде
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. 30 июля 2019
Генпрокуратура выявила факты укрывательства преступлений при лесных пожарах
Президент США Дональд Трамп
Политолог оценил шансы на импичмент Трампу
Новый аэропорт Пекина Дасин
В Пекине открыли новый крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин"
Снимок экрана видео блога Егора Жукова
Мосгорсуд признал законным повторный обыск у блогера Жукова
Тюремная камера
В Карелии начали проверку в колонии после сообщений о пытках заключенных
Президент РФ Владимир Путин
Запад вряд ли откликнется на послание Путина странам НАТО, заявили в ГД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
01:19Трамп предложил лидерам Индии и Пакистана свое посредничество в конфликте
Лента новостейМолния