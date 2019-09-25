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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

10:31 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми в современной части города Босра сирийской провинции Дераа в районе пограничного перехода "Насиб" на границе с Иорданией
Женщина с детьми в современной части города Босра сирийской провинции Дераа в районе пограничного перехода Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Женщина с детьми в современной части города Босра сирийской провинции Дераа в районе пограничного перехода "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 104 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 386 человек (женщин – 116, детей – 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 718 человек (женщин – 215, детей – 366)", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
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Также в места постоянного проживания внутри страны вернулся один сириец.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,5 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены семь жилых домов, водонасосная станция и хлебопекарня.
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