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РИА Новости

На Филиппинах спасли 14 человек с опрокинувшейся лодки

10:19 25.09.2019 (обновлено: 11:35 25.09.2019)
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© Flickr / Shubert CienciaПобережье Филиппин. Архивное фото
Побережье Филиппин. Архивное фото
© Flickr / Shubert Ciencia
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Четырнадцать человек, в числе которых гражданка России, были спасены при опрокидывании лодки на Филиппинах, семь других пассажиров погибли, сообщает местный портал Rappler.
Инцидент произошел в среду утром неподалеку от курортного острова Боракай в центральной части Филиппин. Лодка "дракон" с 21 пассажиром на борту перевернулась, в результате чего погибли семь человек. Еще 14 человек были спасены сотрудниками береговой охраны и доставлены в больницу.
Как сообщает портал, среди выживших семь женщин, в числе которых гражданка России и гражданка Китая, и семь мужчин.
По словам представителя филиппинской береговой охраны, причиной опрокидывания лодки стали сильные волны.
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