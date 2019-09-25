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РИА Новости

Пресс-конференция испанского тенора Хосе Каррераса

09:47 25.09.2019 (обновлено: 09:49 25.09.2019)
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30 сентября в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция выдающегося испанского тенора Хосе КАРРЕРАСА.
В мероприятии также примут участие:
- дирижер Давид ХИМЕНЕС;
- пресс-секретарь Управления делами Президента Российской Федерации Елена КРЫЛОВА.

1 октября в Государственном Кремлевском Дворце Хосе Каррерас исполнит свои лучшие оперные партии в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Давида Хименеса.

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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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