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РИА Новости

Пресс-конференция о работе Заочной школы новых технологических компетенций

09:46 25.09.2019 (обновлено: 09:47 25.09.2019)
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2 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная подведению первых итогов работы Заочной школы новых технологических компетенций.
Участники:
- заместитель Министра просвещения Российской Федерации Марина РАКОВА;
- первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья ПОВОВА;
- ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий АЛЕКСАНДРОВ;
- ректор ИТМО Владимир ВАСИЛЬЕВ;
- ректор МФТИ Николай КУДРЯВЦЕВ;
- ректор Сколковского института науки и технологий Александр КУЛЕШОВ;
- и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Максим ИНКИН.

Заочная школа новых технологических компетенций начинает набор старшеклассников. Основные направления подготовки: биотехнологии, робототехнические технологии, нанотехнологии, информационные технологии, космические технологии, фундаментальные науки (математика, физика, химия). В рамках проекта планируется выстроить взаимодействие между наставниками, государственными корпорациями и компаниями реального сектора экономики. Это позволит вузам найти мотивированных абитуриентов, а бизнесу в будущем привлечь специалистов с сильными профессиональными умениями и навыками, опытом проектной деятельности.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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