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РИА Новости

В Приморье синоптики отметили повышение уровня пожарной опасности леса

06:38 25.09.2019
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© Александр ЛыскинГубернатор Приморья возьмет под личный контроль подготовку к пожароопасному сезону
Губернатор Приморья возьмет под личный контроль подготовку к пожароопасному сезону
© Александр Лыскин
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Всю неделю, с 24 по 27 сентября, на юго-западе Приморского края (Хасанский район) сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, сообщает Примгидромет.
"В связи с длительным периодом отсутствия осадков, в Хасанском районе уровень пожароопасности леса уже достиг 4 (высокого) класса по метеоусловиям, который сохранится до конца недели", - сообщил представитель Примгидромета.
По сообщению синоптиков, в среду, 25 сентября, в Приморье преобладает 1-2 класс пожароопасности леса, в отдельных районах - до 3 класса.
Накануне федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 93 гектаров.
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