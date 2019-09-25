В Приморье синоптики отметили повышение уровня пожарной опасности леса

Губернатор Приморья возьмет под личный контроль подготовку к пожароопасному сезону

© Александр Лыскин Губернатор Приморья возьмет под личный контроль подготовку к пожароопасному сезону

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен – РИА Новости. Всю неделю, с 24 по 27 сентября, на юго-западе Приморского края (Хасанский район) сохранится 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям, сообщает Примгидромет.

"В связи с длительным периодом отсутствия осадков, в Хасанском районе уровень пожароопасности леса уже достиг 4 (высокого) класса по метеоусловиям, который сохранится до конца недели", - сообщил представитель Примгидромета.

По сообщению синоптиков, в среду, 25 сентября, в Приморье преобладает 1-2 класс пожароопасности леса, в отдельных районах - до 3 класса.