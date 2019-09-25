Токаев разделяет намерение Гутерреша адаптировать ООН к современным реалиям

АЛМА-АТА, 25 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудил с ним вопросы деятельности организации и международную повестку, сообщила пресс-служба президента.

"В ходе встречи глава государства подчеркнул главенствующую роль организации в поддержании международной стабильности и безопасности, предупреждении и урегулировании международных конфликтов. Касым-Жомарт Токаев поддержал активную деятельность Антониу Гутерреша по адаптации ООН к современным реалиям", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, президент назвал весьма актуальной тему нынешней сессии ГА ООН "Стимулирование многосторонних усилий по борьбе с бедностью, содействие качественному образованию, мерам по борьбе с изменением климата и инклюзивности". По его словам, Казахстан твердо настроен реализовать цели устойчивого развития ООН до 2030 года, поскольку они перекликаются с заявленными планами по дальнейшей экономической и социальной модернизации страны.

"В свою очередь Антониу Гутерреш дал позитивную оценку текущему взаимодействию Казахстана с системой Организации Объединенных Наций в контексте осуществления целей устойчивого развития. Была подчеркнута лидирующая роль Казахстана в продвижении глобальной антиядерной повестки, весомый вклад нашей страны в международные усилия по урегулированию региональных конфликтов, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии", - говорится в пресс-релизе.

Генеральный секретарь поблагодарил Токаева за открытие в мае 2019 года здания международных организаций в Алма-Ате, объединившего под одной крышей 16 региональных представительств ООН. В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего практического взаимодействия Казахстана и ООН, включая возможное расширение участия республики в миротворческих операциях под эгидой международного сообщества.