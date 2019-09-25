Глава Камчатки поручил собрать предложения по БТИ, чьи сотрудники голодали

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Илюхин поручил до 15 октября предложить решения по будущему Камчатского бюро технической инвентаризации, чьи сотрудники в течение двух дней проводили голодовку, сообщает правительство региона.

Сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ " объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил местному СМИ, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия.

В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что организована проверка в связи с голодовкой. В правительстве Камчатки агентству рассказали, что в 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ ", из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия. Оставшимся сотрудникам власти гарантировали все положенные при сокращении выплаты и содействие в трудоустройстве. Во вторник глава региона встретился с бастующими, после те прекратили голодовку.

"Создана рабочая группа по разрешению конфликта. До 15 октября губернатором поручено выработать совместные предложения по дальнейшей деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Одним из требований участников голодовки стало сохранение предприятия.