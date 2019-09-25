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РИА Новости

Глава Камчатки поручил собрать предложения по БТИ, чьи сотрудники голодали

05:05 25.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Илюхин поручил до 15 октября предложить решения по будущему Камчатского бюро технической инвентаризации, чьи сотрудники в течение двух дней проводили голодовку, сообщает правительство региона.
Сотрудники ГУП "Камчатское краевое БТИ " объявили бессрочную голодовку с 23 сентября. Юрист БТИ сообщил местному СМИ, что бюро ликвидируют, а сотрудников сокращают, они опасаются, что останутся без выходного пособия.
В прокуратуре края РИА Новости сообщили, что организована проверка в связи с голодовкой. В правительстве Камчатки агентству рассказали, что в 2017 году началось банкротство ГУП "Камчатское БТИ ", из 29 сотрудников только 11 остались в штате предприятия. Оставшимся сотрудникам власти гарантировали все положенные при сокращении выплаты и содействие в трудоустройстве. Во вторник глава региона встретился с бастующими, после те прекратили голодовку.
"Создана рабочая группа по разрешению конфликта. До 15 октября губернатором поручено выработать совместные предложения по дальнейшей деятельности предприятия", - говорится в сообщении.
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24 сентября, 10:17РИА Новости
На Камчатке сотрудники БТИ решили остановить голодовку
Одним из требований участников голодовки стало сохранение предприятия.
"Мы сегодня договорились о том, чтобы в течение ближайших двух-трёх недель со всем этим разобраться, я считаю, что БТИ должно быть. Но нужно всё делать в соответствии с действующим законодательством. Ошибкам, которые были допущены чиновниками, я обязательно дам оценку. Там очень много накопленных проблем в самой организации, неправильные шаги руководства, в том числе, привели к этой ситуации", – отметил Илюхин, чьи слова приводятся в сообщении.
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