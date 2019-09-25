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РИА Новости

Помпео обсудил вместе с представителями ЛАГ ситуацию на Ближнем Востоке

03:56 25.09.2019 (обновлено: 08:41 25.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран Персидского залива обсудили во вторник ситуацию вокруг Ирана, Сирии, Йемена, а также "вызовы со стороны России и Китая" в регионе, сообщает госдепартамент.
Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили растущие вызовы, которые Россия и Китай представляют для стабильности и безопасности региона. Участники согласились с необходимостью обеспечения мира и стабильности в Сирии и Йемене и обеспечения безопасности и процветания Ирака. Страны Совета арабских стран Персидского залива и Соединенные Штаты подчеркнули необходимость противодействия дестабилизирующему поведению Ирана в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.
Сообщение госдепартамента появилось вскоре после объявления иранских военных о намерении провести в ближайшие месяцы военно-морские учения в Оманском заливе с Россией и с Китаем. Кроме того, Иран выступил с инициативой по обеспечению безопасности в Персидском заливе в противовес усилиям США по созданию коалиции по безопасности на море, которая носит антииранский характер.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Помпео также поблагодарил министров иностранных дел за их "партнерские отношения с Соединенными Штатами" и подчеркнул важность региональной координации для решения проблем региона, в том числе в рамках многосторонних инициатив, таких как международный механизм обеспечения безопасности на море и ближневосточный стратегический альянс.
Госсекретарь высоко оценил разгром группировки ИГ* в Ираке и Сирии, но предупредил, что она остается угрозой и "бдительность по-прежнему необходима".
Катар перестал быть полноправным членом совета с 2017 года, когда ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравии разорвали с ним отношения.
Помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил во вторник на брифинге, что США работают над тем, чтобы Доха вернулась в эту региональную организацию.
* запрещенная в России террористическая организация.
Госсекретарь США Майк Помпео
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