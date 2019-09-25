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РИА Новости

Бывшего сотрудника разведки Пентагона приговорили к десяти годам тюрьмы

03:51 25.09.2019 (обновлено: 05:09 25.09.2019)
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона
Здание Пентагона
© AP Photo / Charles Dharapak, File
Здание Пентагона. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бывшего сотрудника Разведывательного управления минобороны США (РУМО) Рона Рокуэлла Хансена, признавшего вину в шпионаже в пользу Китая, приговорили к 10 годам тюремного заключения, сообщает министерство юстиции.
Ранее сообщалось, что Хансен был задержан в июне прошлого года, прокуратура предъявила ему обвинения по 15 пунктам. Помимо попытки сбора или передачи секретных данных иностранному государству, он также обвинялся в контрабанде наличных средств и незаконном ввозе товаров в США. В марте Хансен признал вину в шпионаже в пользу Китая. Экс-сотрудник признал себя виновным по одному пункту в попытке собрать или доставить информацию о национальной обороне для помощи иностранному правительству.
"Бывший сотрудник Разведывательного управления минобороны США (РУМО), который признал вину в том, что пытался передать информацию относительно национальной обороны США Китайской Народной Республике, отбудет срок в 10 лет заключения в федеральной тюрьме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор был вынесен во вторник днем в окружном суде американского города Солт-Лейк-Сити.
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