ООН, 25 сен - РИА Новости. Казахстан выступает за мирное разрешение ядерных проблем Ирана и КНДР, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
"Казахстан считает, что нынешние вопросы по СВПД с Ираном и денуклеаризации Корейского полуострова должны быть разрешены только политическими средствами с должным уважением к интересам и обеспокоенностям каждой стороны", - сказал Токаев.
США ранее вышли из международного соглашения с Ираном по атомной программе Тегерана, однако начали переговоры с Северной Кореей, направленные на денуклеаризацию.