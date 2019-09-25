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РИА Новости

Казахстан выступает за мирное разрешение ядерных проблем Ирана и КНДР

03:47 25.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Казахстан выступает за мирное разрешение ядерных проблем Ирана и КНДР, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
"Казахстан считает, что нынешние вопросы по СВПД с Ираном и денуклеаризации Корейского полуострова должны быть разрешены только политическими средствами с должным уважением к интересам и обеспокоенностям каждой стороны", - сказал Токаев.
США ранее вышли из международного соглашения с Ираном по атомной программе Тегерана, однако начали переговоры с Северной Кореей, направленные на денуклеаризацию.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Касым-Жомарт ТокаевКНДРООНИранСШАКазахстанВ мире
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