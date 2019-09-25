Казахстан готов поделиться опытом эвакуации людей из зон боевых действий

"В этом году Казахстан успешно выполнил специальную гуманитарную миссию "Жусан" в сотрудничестве с нашими международными партнерами. В результате 595 граждан Казахстана, соблазненных террористической пропагандой, включая 406 детей, вернулись домой из зон боевых действий в Сирии. Мы готовы поделиться нашим опытом с другими странами и настоятельно призываем их принять аналогичные меры", - сказал Токаев в ходе своего выступления на общих дебатах ГА ООН, которое транслировалось на сайте организации.