Казахстан готов поделиться опытом эвакуации людей из зон боевых действий

НУР-СУЛТАН, 25 сен - РИА Новости. Казахстан готов поделиться с другими странами своим опытом по проведению эвакуации людей из зон боевых действий, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В этом году Казахстан успешно выполнил специальную гуманитарную миссию "Жусан" в сотрудничестве с нашими международными партнерами. В результате 595 граждан Казахстана, соблазненных террористической пропагандой, включая 406 детей, вернулись домой из зон боевых действий в Сирии. Мы готовы поделиться нашим опытом с другими странами и настоятельно призываем их принять аналогичные меры", - сказал Токаев в ходе своего выступления на общих дебатах ГА ООН, которое транслировалось на сайте организации.
Казахстан в рамках очередного этапа специальной гуманитарной операции "Жусан" (разновидность полыни, символизирующая у казахов родину) вернул только в мае 2019 года из зон боевых действий в Сирии 171 ребенка.