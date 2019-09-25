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РИА Новости
Война в Сирии

Казахстан готов поделиться опытом эвакуации людей из зон боевых действий

03:09 25.09.2019 (обновлено: 03:10 25.09.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 сен - РИА Новости. Казахстан готов поделиться с другими странами своим опытом по проведению эвакуации людей из зон боевых действий, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"В этом году Казахстан успешно выполнил специальную гуманитарную миссию "Жусан" в сотрудничестве с нашими международными партнерами. В результате 595 граждан Казахстана, соблазненных террористической пропагандой, включая 406 детей, вернулись домой из зон боевых действий в Сирии. Мы готовы поделиться нашим опытом с другими странами и настоятельно призываем их принять аналогичные меры", - сказал Токаев в ходе своего выступления на общих дебатах ГА ООН, которое транслировалось на сайте организации.
Казахстан в рамках очередного этапа специальной гуманитарной операции "Жусан" (разновидность полыни, символизирующая у казахов родину) вернул только в мае 2019 года из зон боевых действий в Сирии 171 ребенка.
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Война в СирииКасым-Жомарт ТокаевООНКазахстанВ мире
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