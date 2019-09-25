Макрон назвал "упущенной возможностью" отказ Роухани от встречи с Трампом

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если президент Ирана Хасан Роухани покинет США, не встретившись с американским лидером Дональдом Трампом, это станет для него "упущенной возможностью", сообщает агентство Рейтер.

Макрон заявил об этом в ходе встречи с Роухани и британским премьер-министром Борисом Джонсоном в рамках генеральной ассамблеи ООН.

"Важно то, что если он покинет страну, не встретившись с президентом Трампом, он упустит возможность. Поскольку он не вернется сюда еще несколько месяцев, а президент Трамп не поедет в Тегеран, поэтому они должны встретиться сейчас", - заявил французский лидер, который находится в Нью-Йорке на Генассамблее.

Джонсон поддержал точку зрения Макрона, заявив, что он "согласен с Эммануэлем".

В свою очередь, агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон провел вторую встречу с Роухани за сутки, она не значилась в графике французского лидера. Также он провел краткую встречу с Трампом.