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РИА Новости

Макрон назвал "упущенной возможностью" отказ Роухани от встречи с Трампом

02:54 25.09.2019 (обновлено: 08:41 25.09.2019)
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© REUTERS / Yoan Valat/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если президент Ирана Хасан Роухани покинет США, не встретившись с американским лидером Дональдом Трампом, это станет для него "упущенной возможностью", сообщает агентство Рейтер.
Макрон заявил об этом в ходе встречи с Роухани и британским премьер-министром Борисом Джонсоном в рамках генеральной ассамблеи ООН.
"Важно то, что если он покинет страну, не встретившись с президентом Трампом, он упустит возможность. Поскольку он не вернется сюда еще несколько месяцев, а президент Трамп не поедет в Тегеран, поэтому они должны встретиться сейчас", - заявил французский лидер, который находится в Нью-Йорке на Генассамблее.
Джонсон поддержал точку зрения Макрона, заявив, что он "согласен с Эммануэлем".
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В свою очередь, агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что Макрон провел вторую встречу с Роухани за сутки, она не значилась в графике французского лидера. Также он провел краткую встречу с Трампом.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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74-я сессия Генассамблеи ООНМайк ПомпеоХасан РоуханиЭммануэль МакронДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНИранСШАВ мире
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