ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН раскритиковал коммунизм и социализм и заверил мировых лидеров, что США никогда не будут социалистической страной.

"Сегодня я повторяю то, что уже говорил американцам: Америка никогда не будет социалистической страной", - заявил президент США, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

Он назвал социализм, "разрушающий нации и общества", "одной из серьезных угроз, стоящих перед США". По его оценкам, "за последнее столетие социализм и коммунизм убил сотню миллионов человек". "К сожалению, как мы видим в Венесуэле, число смертей продолжает расти", - сказал Трамп.

"Ситуация в Венесуэле демонстрирует, что социализм и коммунизм не имеют отношения к справедливости, это не про равенство и не про то, чтобы вытащить людей из нищеты, и уж точно не о том, что касается пользы стране. Социализм и коммунизм борются за могущество правящего класса", - заявил президент США.

Ранее Трамп многократно критиковал социализм, в попытках распространения которого он упрекает "прогрессивных демократов".