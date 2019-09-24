Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T18:44Z
https://ria.ru/20190924/1559078591.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/83/1559078397_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_715f553b73dd9b61de5fa13abcf455b5.jpg
РИА Новости

Трамп с трибуны ООН раскритиковал коммунизм и социализм

17:42 24.09.2019 (обновлено: 18:44 24.09.2019)
1286
© AP Photo / Richard DrewПрезидент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Richard Drew
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с трибуны ООН раскритиковал коммунизм и социализм и заверил мировых лидеров, что США никогда не будут социалистической страной.
"Сегодня я повторяю то, что уже говорил американцам: Америка никогда не будет социалистической страной", - заявил президент США, выступая на Генеральной ассамблее ООН.
Он назвал социализм, "разрушающий нации и общества", "одной из серьезных угроз, стоящих перед США". По его оценкам, "за последнее столетие социализм и коммунизм убил сотню миллионов человек". "К сожалению, как мы видим в Венесуэле, число смертей продолжает расти", - сказал Трамп.
"Ситуация в Венесуэле демонстрирует, что социализм и коммунизм не имеют отношения к справедливости, это не про равенство и не про то, чтобы вытащить людей из нищеты, и уж точно не о том, что касается пользы стране. Социализм и коммунизм борются за могущество правящего класса", - заявил президент США.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 18:31РИА Новости
Трамп заявил о готовности США предоставить гумпомощь Венесуэле
Ранее Трамп многократно критиковал социализм, в попытках распространения которого он упрекает "прогрессивных демократов".
Неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН проходит в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.
152420439
Обсудить 4
ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп назвал условие, при котором США готовы "дружить" с Ираном
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября 2019
Будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США отказались ратифицировать Международный договор о торговле оружием
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал партнеров США платить честную долю в оплате своей обороны
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал ужесточать санкции, пока Тегеран не изменит поведение
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Трамп заявил о необходимости радикальных изменений в ВТО
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп с трибуны ООН обвинил Иран в нападении на Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США не стремятся к конфликту с какой-либо страной, заявил Трамп
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Президент США Дональд Трамп
Трамп одобрил публикацию телефонного разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперт объяснил, почему Трамп отсрочил предоставление помощи Украине
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
00:39Джонсон заявил, что у него "очень позитивная политика" в отношении России
Лента новостейМолния