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РИА Новости

Иран отверг возможность переговоров по ракетной программе

16:27 24.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружения в Тегеране, Иран . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вновь отвергло возможность проведения переговоров по иранской ракетной программе, подчеркнув, что Тегеран действует в рамках сбалансированной политики сдерживания.
Ранее лидеры Франции, Германии и Великобритании в совестном заявлении призвали Иран принять переговоры по вопросам региональной безопасности, включая его ракетную программу
"Иран повторно объясняет, что ракетная и оборонная программы Ирана основываются на сбалансированной политике сдерживания возникших угроз. Шаги по их (программам – ред.) развитию соответствуют международным нормам и предпринимаются ответственно", - говорится в заявлении ведомства.
В Тегеране указали, что вопрос испытания Ираном ракет урегулирован резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, которая утвердила ядерную сделку.
Ракетная программа Ирана является предметом разногласий в международном сообществе. США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв. Каждый пуск баллистических ракет Ираном или ракет-носителей сопровождается резкой реакцией со стороны стран Запада, требующих от Ирана прекратить эту деятельность, однако в Тегеране подчеркивают, что ракетные пуски не нарушают резолюцию СБ ООН.
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