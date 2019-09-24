Иран отверг возможность переговоров по ракетной программе

"Иран повторно объясняет, что ракетная и оборонная программы Ирана основываются на сбалансированной политике сдерживания возникших угроз. Шаги по их (программам – ред.) развитию соответствуют международным нормам и предпринимаются ответственно", - говорится в заявлении ведомства.

Ракетная программа Ирана является предметом разногласий в международном сообществе. США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв. Каждый пуск баллистических ракет Ираном или ракет-носителей сопровождается резкой реакцией со стороны стран Запада, требующих от Ирана прекратить эту деятельность, однако в Тегеране подчеркивают, что ракетные пуски не нарушают резолюцию СБ ООН.