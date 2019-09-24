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РИА Новости

Росгидромет намерен включить в свою систему прогнозы землетрясений

15:09 24.09.2019
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Росгидромет считает целесообразным включить систему наблюдения за сейсмоактивностью земной коры в свою службу, сообщил журналистам глава ведомства Максим Яковенко на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
"Росгидромет ведет в системе предупреждения чрезвычайных ситуаций, так называемую, систему цунами, то есть мы прогнозируем возникновение цунами. Основа цунами - это колебания земной коры, то есть землетрясения, поэтому логично, что мы хотели бы эту систему (Геофизическая служба РАН - ред.) взять себе, оставшийся институт из академии наук... Свои предложения (в правительство - ред.) мы подали", - сказал Яковенко.
Он затруднился назвать сроки, когда институт перейдет в ведение Росгидромета.
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РосгидрометРоссияРИА Наука
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