Росгидромет намерен включить в свою систему прогнозы землетрясений

"Росгидромет ведет в системе предупреждения чрезвычайных ситуаций, так называемую, систему цунами, то есть мы прогнозируем возникновение цунами. Основа цунами - это колебания земной коры, то есть землетрясения, поэтому логично, что мы хотели бы эту систему (Геофизическая служба РАН - ред.) взять себе, оставшийся институт из академии наук... Свои предложения (в правительство - ред.) мы подали", - сказал Яковенко.