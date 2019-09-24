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РИА Новости

В Ингушетии 11-летний мальчик умер во время занятий спортом

14:55 24.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Следственные органы Ингушетии проводят проверку по факту смерти 11-летнего мальчика, который погиб во время спортивных занятий у себя дома, сообщает региональное СУ СК.
"По данным следствия, вечером 23 сентября на территории домовладения, расположенного в селении Экажево Назрановского района, обнаружено тело 11-летнего местного жителя. По предварительным данным, мальчик скончался в результате несчастного случая в ходе спортивных занятий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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