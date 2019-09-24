В Ингушетии 11-летний мальчик умер во время занятий спортом

НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Следственные органы Ингушетии проводят проверку по факту смерти 11-летнего мальчика, который погиб во время спортивных занятий у себя дома, сообщает региональное СУ СК.

"По данным следствия, вечером 23 сентября на территории домовладения, расположенного в селении Экажево Назрановского района, обнаружено тело 11-летнего местного жителя. По предварительным данным, мальчик скончался в результате несчастного случая в ходе спортивных занятий", - говорится в сообщении.