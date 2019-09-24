Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Синоптики дали советы, как москвичам безболезненно адаптироваться к осени.
На портале "Метеоновости" отмечается, что для осени в столице характерна влажная и прохладная погода, слабый рост атмосферного давления, а также умеренно пониженное содержание кислорода в воздухе.
Кроме того, осенью меняются биоритмы, становится трудно просыпаться. Днем у людей наблюдается сонливость и упадок физических сил.
Чтобы избежать этих негативных реакций, синоптики рекомендуют проводить профилактические и лечебные мероприятия, заниматься спортом, а также наладить сбалансированное питание и принимать витамины группы "B".
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