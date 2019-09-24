Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Синоптики дали советы, как москвичам безболезненно адаптироваться к осени.

Кроме того, осенью меняются биоритмы, становится трудно просыпаться. Днем у людей наблюдается сонливость и упадок физических сил.

Чтобы избежать этих негативных реакций, синоптики рекомендуют проводить профилактические и лечебные мероприятия, заниматься спортом, а также наладить сбалансированное питание и принимать витамины группы "B".