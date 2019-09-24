В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбудили в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, который выбросил с балкона четвертого этажа собаку, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что заявление в полицию Калининского района поступило 21 сентября от 73-летней гражданки, которая сообщила, что неизвестный накануне выкинул собаку с четвертого этажа дома на Гражданском проспекте.

"Сотрудники полиции в ходе проверки установили владелицу животного, 39-летнюю гражданку. По ее словам, в ее квартиру, где она проживает со своим супругом, пришел знакомый - 35-летний мужчина, - который и выкинул собаку с балкона. Впоследствии в полицию поступила справка из ветеринарной клиники", - говорится в сообщении.

Отделом дознания УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".