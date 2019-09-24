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РИА Новости

В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа

12:09 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбудили в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, который выбросил с балкона четвертого этажа собаку, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что заявление в полицию Калининского района поступило 21 сентября от 73-летней гражданки, которая сообщила, что неизвестный накануне выкинул собаку с четвертого этажа дома на Гражданском проспекте.
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"Сотрудники полиции в ходе проверки установили владелицу животного, 39-летнюю гражданку. По ее словам, в ее квартиру, где она проживает со своим супругом, пришел знакомый - 35-летний мужчина, - который и выкинул собаку с балкона. Впоследствии в полицию поступила справка из ветеринарной клиники", - говорится в сообщении.
Отделом дознания УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".
Отмечается, что подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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