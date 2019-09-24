МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай раскрыл подробности военного парада в честь 70-летия КНР, который состоится 1 октября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
Парад продлится около 80 минут. В нем примут участие 15 тысяч солдат и офицеров, 160 самолетов и вертолетов, 580 единиц военной техники. Об этом во вторник заявил замглавы руководящей группы по организации парада, генерал-майор Цай Чжицзюнь.
По его словам, сопровождать парад будет военный оркестр из порядка 1300 человек. Он сыграет более 50 композиций.
"В целом предстоящий военный парад по масштабам превзойдет предыдущие", - отметил высокопоставленный военный. Он подтвердил, что на параде будут продемонстрированы новейшие образцы вооружений Народно-освободительной армии Китая.