МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай раскрыл подробности военного парада в честь 70-летия КНР, который состоится 1 октября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. . Китай раскрыл подробности военного парада в честь 70-летия КНР, который состоится 1 октября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Парад продлится около 80 минут. В нем примут участие 15 тысяч солдат и офицеров, 160 самолетов и вертолетов, 580 единиц военной техники. Об этом во вторник заявил замглавы руководящей группы по организации парада, генерал-майор Цай Чжицзюнь.

По его словам, сопровождать парад будет военный оркестр из порядка 1300 человек. Он сыграет более 50 композиций.