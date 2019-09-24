Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Внедрение в России системы удаленной биометрической идентификации абонентов сотовой связи может привести к подорожанию услуг для граждан, заявил РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Во вторник газета "Известия" написала, что в России начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов сотовых операторов по лицу и голосу. Как рассказали изданию в "Ростелекоме", компания работает над технической частью процесса. Предполагается, что система позволит ускорить внедрение в России виртуальных сим-карт (eSIM).
"eSIM - это наш шаг вперед в сторону безбарьерных и более конкурентных услуг между сотовыми операторами. Но есть финансовые вопросы. Во-первых, схема загромождает процесс регистрации абонента, и платить за биометрическую систему должны операторы связи, что с наибольшей вероятностью ляжет на плечи граждан", - отметил Щельцин.
"Во-вторых, не понятно, когда сыграет конкурентный эффект и будет снижение цены, и будет ли это вообще допущено. Потому что мы помним, как операторы искусственно затягивали вопрос отмены межрегионального роуминга. Биометрическая система в этой операции вызывает меньше всего вопросов. Даже в случае каких-либо небольших ошибок это рабочий процесс - вводить в эксплуатацию такую серьезную и отлаживать по ходу развития", - добавил эксперт.