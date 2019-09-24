Эксперт прокомментировал разработку биометрической идентификации абонентов

"Во-вторых, не понятно, когда сыграет конкурентный эффект и будет снижение цены, и будет ли это вообще допущено. Потому что мы помним, как операторы искусственно затягивали вопрос отмены межрегионального роуминга. Биометрическая система в этой операции вызывает меньше всего вопросов. Даже в случае каких-либо небольших ошибок это рабочий процесс - вводить в эксплуатацию такую серьезную и отлаживать по ходу развития", - добавил эксперт.