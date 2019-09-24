Крымский парламент оснастят новой системой электронного голосования

"Проект есть. Крымский парламент заслужил хороший зал. Мы ездим по многим регионам и видим разницу. Нам помещения зала хватает, но его нужно модернизировать, поставить современную систему электронного голосования. В ближайшее время надеюсь, что этот процесс начнется", - сказал журналистам Константинов.