Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T11:11Z
https://ria.ru/20190924/1559032408.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155750/25/1557502590_0:211:3100:1955_1036x0_80_0_0_3ccd05c7d075b62a50e118c3136b2131.jpg
РИА Новости

Крымский парламент оснастят новой системой электронного голосования

11:11 24.09.2019
123
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк Здание парламента Крыма
 Здание парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Здание парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Сессионный зал крымского парламента модернизируют, вместо украинской системы электронного голосования "Рада" планируется установить другую современную систему, сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов.
Система голосования "Рада" была установлена в крымском парламенте украинскими специалистами еще в период нахождения полуострова в составе Украины.
"Проект есть. Крымский парламент заслужил хороший зал. Мы ездим по многим регионам и видим разницу. Нам помещения зала хватает, но его нужно модернизировать, поставить современную систему электронного голосования. В ближайшее время надеюсь, что этот процесс начнется", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, парламент откажется от нынешней системы электронного голосования "Рада".
100000
Обсудить 0
Владимир КонстантиновКрымРоссияУкраинаПолитика
Рекомендуем
Сенатор от Крыма Сергей Цеков
Сергей Цеков стал сенатором от крымского парламента второго созыва
РИА
Новости
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области
Сотрудник МЧС РФ
В Челябинской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
Четырех вице-спикеров назначили в крымском парламенте нового созыва
Лента
новостей
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил, что изменения в его графике не связаны с невыдачей визы США
Вейп
В США зафиксировали девятый случай смерти от вейпа, сообщили СМИ
Посол Гвинейской Республики в Москве Мохамед Кейта
Саммит Россия-Африка будет проходить каждые два года
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Глава Минтруда заявил о перевыполнении плана по обучению предпенсионеров
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Премьер Италии отметил важную роль России в разрешении мировых кризисов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В ГД прокомментировали призыв установить морскую границу России и Украины
Тушение пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске
Источник назвал возможную причину пожара в магазине в Нижневартовске
Сотрудник полиции
Житель Томской области угрожал устроить теракты с помощью голубя и груш
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Обожженные маслом в Турции дети проведут в больнице две недели
12:35Лебедев назвал обсуждения законности приговора Устинову преждевременными
12:32В Москве открылась выставка в честь 70-летия дипотношений России и Китая
12:30Самарские власти рассказали о покончившем с собой экс-мэре Новокуйбышевска
12:29Вышинский в среду выступит в Совете Федерации
12:28Слуцкий не получил визу США для участия в Генассамблее ООН, сообщил Косачев
12:28Командир МКС пообещал обогреть и накормить экипаж "Союза МС-15"
12:24Москва представит свой опыт в топливной энергетике на РЭН
12:22Самые довольные отпуском россияне провели его в Крыму, показал опрос ВЦИОМ
12:22Рябков оценил перспективы продления договора СНВ-3
12:22Медведев уточнил порядок распоряжения имуществом в госсобственности
12:22Жаров назвал выход на российский рынок Apple TV+ серьезным вызовом
12:21В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
12:20Ученые сочли реальной угрозу эпидемии, способной убить миллионы человек
12:19Москвичам дали совет, как адаптироваться к осени
12:11Рябков прокомментировал назначение О'Брайена советником Трампа
12:09Представители Москвы рассказали о "российском сэндвиче" в деле ЮКОСа
12:09В Петербурге завели дело на мужчину, выбросившего собаку с четвертого этажа
12:05Эксперт оценил идею Киева установить морскую границу с Россией
12:02Очевидцы сняли на видео американца, крушащего на внедорожнике ТЦ
Лента новостейМолния