Политолог прокомментировал инициативу Киева об определении морских границ

"Принудительные переговоры" - это нечто новое в международном праве, вернее, хорошо забытое (со времён варварства) старое. Раздел 2 приложения V Конвенции ООН по морскому праву предусматривает "согласительную процедуру" под контролем Совета безопасности ООН, постоянным членом которого с правом вето является Российская Федерация", - сказал РИА Новости Чихарев.