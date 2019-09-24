Политолог прокомментировал инициативу Киева об определении морских границ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев прокомментировал украинскую инициативу об определении морских границ, отметив, что этот процесс, согласно международному праву, предусматривает согласительную, а не принудительную процедуру, авторам украинской инициативы следует изучить учебники по международному праву.
Украинское госучреждение "Госгидрография" ранее призвало начать "принудительные" переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства. Ведомство приводит в пример делимитацию границ между Австралией и Восточным Тимором.
"Принудительные переговоры" - это нечто новое в международном праве, вернее, хорошо забытое (со времён варварства) старое. Раздел 2 приложения V Конвенции ООН по морскому праву предусматривает "согласительную процедуру" под контролем Совета безопасности ООН, постоянным членом которого с правом вето является Российская Федерация", - сказал РИА Новости Чихарев.
Политолог считает симптоматичным, что Украину вдохновил опыт Восточного Тимора в территориальном споре с Австралией. Чихарев посоветовал авторам подобных инициатив начинать с изучения учебников по международному праву.