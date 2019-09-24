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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

11:09 24.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Свыше одной тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 026 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 699 человек (женщин – 210, детей – 356)", - говорится в бюллетене.
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Добавляется, что за сутки в места постоянного проживания возвратились пять граждан Сирии.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали 2,6 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 30 взрывоопасных предметов (ВОП).
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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