В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 026 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 327 человек (женщин – 98, детей – 167), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 699 человек (женщин – 210, детей – 356)", - говорится в бюллетене.