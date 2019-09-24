В ГД прокомментировали призыв установить морскую границу России и Украины

"Не сомневаюсь, как только вопрос коснется территориальных вод возле нашего полуострова, Украина тут же объявит, что это её акватория и её территория, а потом побежит жаловаться на международные форумы, будто Россия морские границы маркировать не хочет, будет слезно вымаливать новые санкции против Москвы и показывать судовладельцам новые морские карты своего образца, где все пути возле Крыма должны согласовываться с украинской гидрографией", - добавил парламентарий.