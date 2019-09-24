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РИА Новости

В ГД прокомментировали призыв установить морскую границу России и Украины

10:54 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Идея по установлению морской границы между Россией и Украиной является попыткой обозначить Крым украинской территорией, что в дальнейшем может стать очередным поводом для обвинений Киева в адрес Москвы, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее украинское государственное учреждение "Госгидрография" предложило инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы.
"Лоббирование установления морских границ с РФ - это попытка обозначить в международной навигации, что Крым - это территория Украины и её внутренняя акватория", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Не сомневаюсь, как только вопрос коснется территориальных вод возле нашего полуострова, Украина тут же объявит, что это её акватория и её территория, а потом побежит жаловаться на международные форумы, будто Россия морские границы маркировать не хочет, будет слезно вымаливать новые санкции против Москвы и показывать судовладельцам новые морские карты своего образца, где все пути возле Крыма должны согласовываться с украинской гидрографией", - добавил парламентарий.
Крымский мост через Керченский пролив
00:22РИА Новости
Юрист оценил предложение Украины о переговорах с Россией по морской границе
Ранее украинская "Госгидрография" сообщила, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход во все порты полуострова иностранных и частично российских судов.
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
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