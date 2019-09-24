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РИА Новости

В ЛНР заявили об активизации обстрелов перед встречей Зеленского и Трампа

10:03 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
Ранее в офисе украинского президента сообщили, что Зеленский 23-26 сентября с рабочим визитом посетит США, где выступит на сессии Генассамблее ООН и проведет ряд встреч. Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 25 сентября.
"С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии встречи Зеленского с президентом США и выступления на заседании Генеральной ассамблее ООН командование карательной операции резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов нашей республики", - сказал Осадчий.
Он отметил, что Народная милиция ЛНР полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не поддается на провокации украинских силовиков.
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Вчера, 12:28РИА Новости
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
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