В ЛНР заявили об активизации обстрелов перед встречей Зеленского и Трампа

ЛУГАНСК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики активизировали обстрелы в Донбассе перед встречей президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Ранее в офисе украинского президента сообщили, что Зеленский 23-26 сентября с рабочим визитом посетит США, где выступит на сессии Генассамблее ООН и проведет ряд встреч. Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 25 сентября.

"С целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения в преддверии встречи Зеленского с президентом США и выступления на заседании Генеральной ассамблее ООН командование карательной операции резко активизировало провокационные обстрелы населенных пунктов нашей республики", - сказал Осадчий.

Он отметил, что Народная милиция ЛНР полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, и не поддается на провокации украинских силовиков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.