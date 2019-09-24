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РИА Новости

Вода за сутки ушла из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке

09:44 24.09.2019
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© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Курганской областиПаводок на Дальнем Востоке
Паводок на Дальнем Востоке
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из четырех населенных пунктов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"За сутки освободились от воды четыре населенных пункта (Хабаровский край - 3, ЕАО - 1), 71 жилой дом (Хабаровский край - 69, ЕАО - 2), 86 приусадебных участков (Хабаровский край – 12, ЕАО – 74) и 4 участка автодорог в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, в Хабаровском крае и ЕАО в зоне паводка находятся 111 населенных пунктов, из них остаются подтопленными в 85 населенных пунктах 424 жилых дома, 2836 приусадебных участков и 125 участков автодорог.
Кроме того, в семи пунктах временного размещения находится 89 человек.
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Добавляется, что аварийно-восстановительные работы, откачка воды и психологическая помощь пострадавшему населению продолжается.
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