Вода за сутки ушла из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области Паводок на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вода за минувшие сутки ушла из четырех населенных пунктов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"За сутки освободились от воды четыре населенных пункта (Хабаровский край - 3, ЕАО - 1), 71 жилой дом (Хабаровский край - 69, ЕАО - 2), 86 приусадебных участков (Хабаровский край – 12, ЕАО – 74) и 4 участка автодорог в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в Хабаровском крае и ЕАО в зоне паводка находятся 111 населенных пунктов, из них остаются подтопленными в 85 населенных пунктах 424 жилых дома, 2836 приусадебных участков и 125 участков автодорог.

Кроме того, в семи пунктах временного размещения находится 89 человек.