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РИА Новости

Подозреваемую в мошенничестве в России женщину задержали в Казахстане

09:37 24.09.2019
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© Фото : Общественное достояниеЗдание городской администрации в Актобе, Казахстан
Здание городской администрации в Актобе, Казахстан
© Фото : Общественное достояние
НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Подозреваемая в крупном мошенничестве в России женщина задержана в Казахстане, она будет передана российским правоохранительным органам, сообщила во вторник пресс-служба департамента полиции Актюбинской области республики.
"В ходе проведения ОПМ "Розыск" в Актобе задержана мошенница, разыскиваемая российскими полицейскими: 59 - летняя уроженка Алгинского района Актюбинской области разыскивалась УМВД России по городу Магнитогорск Челябинской области за хищения с банковских счетов ОАО "УралСИБ" крупной суммы денег. У одного вкладчика подозреваемая сняла более 155 миллионов российских рублей, у другого - 5 миллионов рублей. После чего она была объявлена в межгосударственный розыск", - говорится в сообщении полиции.
В информации отмечается, что задержанная будет передана российской стороне. "Всего за два дня проведения ОПМ "Розыск" по области задержано 14 уголовных преступников, из них 5 разыскивалось правоохранительными органами стран СНГ и установлено 8 без вести пропавших граждан", - проинформировали в ведомстве.
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