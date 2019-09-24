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РИА Новости

В Приамурье войска ВВО подняли по тревоге в рамках учений

04:50 24.09.2019 (обновлено: 05:47 24.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПулеметчик во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа
Пулеметчик во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен - РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поднято по тревоге в рамках стартовавших учений, сообщает пресс-служба округа.
"Соединение противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поднято по тревоге в рамках стартовавших учений. В учениях задействованы более 600 военнослужащих и около 100 единиц техники",- говорится в информации.
Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенный район и заступили на дежурство по охране воздушного пространства. Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" и ПЗРК "Игла" в течение недели выполнят отражение нескольких воздушных атак авиации, БЛА и крылатых ракет условного противника.
Также военнослужащие проведут скрытую передислокацию, отразят нападение диверсионно-разведывательных групп и отработают вопросы маскировки. Особое внимание будет уделено вопросам противодействия тактике и поражению целей, характерных для современных военных конфликтов.
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