В Приамурье войска ВВО подняли по тревоге в рамках учений

Пулеметчик во время проверки боевой готовности войск Восточного военного округа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 сен - РИА Новости. Соединение противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поднято по тревоге в рамках стартовавших учений, сообщает пресс-служба округа.

"Соединение противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поднято по тревоге в рамках стартовавших учений. В учениях задействованы более 600 военнослужащих и около 100 единиц техники",- говорится в информации.

Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенный район и заступили на дежурство по охране воздушного пространства. Расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук" и ПЗРК "Игла" в течение недели выполнят отражение нескольких воздушных атак авиации, БЛА и крылатых ракет условного противника.