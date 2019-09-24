В США арестовали военного, планировавшего примкнуть к "Азову" на Украине

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Федеральные власти США арестовали рядового вооруженных сил страны Джаретта Уильяма Смита, заявлявшего в соцсетях о планах примкнуть к украинскому ультраправому батальону "Азов", по обвинению в передаче посторонним информации об изготовлении взрывных устройств, сообщает телеканал Федеральные власти США арестовали рядового вооруженных сил страны Джаретта Уильяма Смита, заявлявшего в соцсетях о планах примкнуть к украинскому ультраправому батальону "Азов", по обвинению в передаче посторонним информации об изготовлении взрывных устройств, сообщает телеканал CNBC

Обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения. В одной из переписок, находящихся в распоряжении суда, Смит предлагал пользователям Facebook инструкции по изготовлению разного типа взрывных устройств.

По информации властей, 24-летний Смит также обсуждал в социальных сетях свои планы присоединиться к "Азову" (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России).

Обвиняемый состоял в переписке с неким Крейгом Лэнгом, "который сражался в рядах "Правого сектора"*", выступал в качестве наставника для Смита и "готовил его присоединиться к борьбе на Украине".

Смит в соцсетях также предлагал уничтожать вышки сотовой связи и новостные агентства.