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РИА Новости

В США арестовали военного, планировавшего примкнуть к "Азову" на Украине

01:39 24.09.2019 (обновлено: 01:49 24.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов в Киеве
Участники марша националистов в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники марша националистов в Киеве
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Федеральные власти США арестовали рядового вооруженных сил страны Джаретта Уильяма Смита, заявлявшего в соцсетях о планах примкнуть к украинскому ультраправому батальону "Азов", по обвинению в передаче посторонним информации об изготовлении взрывных устройств, сообщает телеканал CNBC.
Обвиняемому грозит до 20 лет тюремного заключения. В одной из переписок, находящихся в распоряжении суда, Смит предлагал пользователям Facebook инструкции по изготовлению разного типа взрывных устройств.
По информации властей, 24-летний Смит также обсуждал в социальных сетях свои планы присоединиться к "Азову" (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России).
Обвиняемый состоял в переписке с неким Крейгом Лэнгом, "который сражался в рядах "Правого сектора"*", выступал в качестве наставника для Смита и "готовил его присоединиться к борьбе на Украине".
Смит в соцсетях также предлагал уничтожать вышки сотовой связи и новостные агентства.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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