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РИА Новости

Суд продлил срок задержания подозреваемому в осквернении могил в Петербурге

21:43 23.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Павлу Иванкину, подозреваемому в осквернении могил на Лютеранском кладбище, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Павлу Иванкину", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Иванкин подозревается в том, что разместил на надгробиях могил изображения с фотографиями госдеятелей.
"Таким образом, Иванкин, используя могилы усопших при совершении хулиганской выходки, осквернил их. Дознание полагает, что избрание более мягкой меры невозможно, так как в том числе Иванкин является активным участником протестного движения "Агит Россия" и может продолжить совершать аналогичные преступления и административные правонарушения", - сказано в сообщении.
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