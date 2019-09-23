Суд продлил срок задержания подозреваемому в осквернении могил в Петербурге

По данным пресс-службы, Иванкин подозревается в том, что разместил на надгробиях могил изображения с фотографиями госдеятелей.

"Таким образом, Иванкин, используя могилы усопших при совершении хулиганской выходки, осквернил их. Дознание полагает, что избрание более мягкой меры невозможно, так как в том числе Иванкин является активным участником протестного движения "Агит Россия" и может продолжить совершать аналогичные преступления и административные правонарушения", - сказано в сообщении.